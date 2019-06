Esce dal carcere in licenza e sparisce: arrestato 17 anni dopo in zona Portèla

Aveva poco più di 30 anni quando gli venne concessa una "licenza premio" per uscire dal carcere dove stava scontando una pena detentiva, a Modena. Ne ha 50 ora, ed è stato arrestato a Trento, in via Prepositura. Sono passati 17 anni da quella licenza, e lui non si è fatto più vedere.

Il 50enne, cittadino tunisino, è stato fermato durante un normale controllo dei carabiieri nella zona della Portèla, a Trento. Probabilmente pensava che la giustizia italiana si fosse dimenticata di lui. Il suo nome, però, figura nel database a disposizione delle forze dell'ordine. E' stato immediatamente arrestato per evasione e tradotto al carcere di Trento.