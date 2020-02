Boom di incidenti in pista: scontri a Paganella e Campiglio

Diversi incidenti sulle piste da sci, di cui i più seri a Campiglio e Paganella, si sono verificati nella giornata di sabato 29 febbraio.

Ad Andalo dopo lo scontro tra due sciatori, un 20enne e un 68enne, avvenuto verso le 12:30 è accorso l'elicottero con l'équipe medica, che li ha soccorsi per poi trasportarli all'ospedale Santa Chiara di Trento. Nessuno dei due per fortuna è in pericolo di vita. Sulle piste di Madonna di Campiglio, poi, l'elisoccorso è arrivato per soccorrere una persona infortunata, le cui condizioni non dovrebbero essere gravi.

Altri interventi di Trentino Emergenza sono stati registrati a Madonna di Campiglio, Pordoi, Folgaria, passo Brocon, San Martino di Castrozza, sul Presena e in val di Fassa.