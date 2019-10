Guardia di Finanza: in due anni sequestrata una tonnellata di droga

Guardia di Finanza in prima linea nella lotta al traffico di droga: in poco meno di due anni le Fiamme Gialle del Trentino Alto Adige hanno sequestrato un totale di 1,3 tonnellate di sostanze stupefacenti. Gli interventi specifici in questo campo sono stati 518, le persone denujnciate 441, gli arresti 131. Ci sono poi le persone che, pur non avendo compiuto il reato di spaccio, sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria come assuntori: 301 in due anni.

Importante, in tal senso, il lavoro dei cani antidroga: Aipol, Nabuco e Gabriel, in forze alla Guardia di Finanza di Trento, che hanno contribuito al sequestro di 26 chili di sostanze. I dati sono stati presentati a Trento in una cerimonia alla quale hanno preso parte il comandante regionale, generale Ivano Maccani e quello provinciale, colonnello Mario Palumbo, il Commissario del Governo, Sandro Lombardi, ed il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. L'impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di droga è crescente. Lo dimostrano i numeri: "“Negli ultimi 10 mesi - ha ricordato il generale Maccani – operando un raffronto con l’intero 2018, si registra in Trentino un incremento dei sequestri pari al 52% per quanto riguarda l’eroina e del 67% per la cocaina".