"Doppio zero": il primo giorno senza vittime né contagi

"Doppio zero" in Trentino: la notizia più attesa dall'inizio dell'emergenza covid è arrivata nella serata di venerdì 5 giugno dai dati forniti dall'Azienda sanitaria. Nessun decesso e nessun contagio registrati nelle ultime 24 ore. "È una giornata da ricordare, ma non possiamo permetterci distrazioni o leggerezze" ha commentato l'assessore provinciale alla Sanità Stefania Segnana.

"Continuiamo a rispettare con il distanziamento, l'uso delle mascherine (l'obbligo scadrà, come ha già annunciato il presidente Fugatti, il prossimo 15 giugno Ndr) e le altre misure che ci hanno consentito di arrivare a questo risultato che ora dobbiamo assolutamente difendere. Una bella notizia, dopo tanta sofferenza. Una notizia che aspettavamo da tempo ma non deve farci abbassare la guardia", conclude Segnana.

Già la scorsa settimana in Trentino si erano registrati cinque giorni consecutivi senza decessi, poi la notizia tragica della morte di un 66enne ricoverato da due mesi in terapia intensiva aveva purtroppo interrotto la serie di giorni a "decessi zero". Per quanto riguarda i contagi, invece, nessuno dei 1.273 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è risultato positivo. C'è però l'incognita degli asintomatici che, come ha dichiarato il dirigente del Reparto Prevenzione Antonio Ferro, potrebbero essere tra i 1.000 ed i 1.500 in Trentino.

Il numero totale delle vittime del virus in Trentino è di 468 deceduti, ma secondo i dati dell'Istat, così come in altre regioni del Nord Italia, la provincia di Trento mostra un "eccesso di mortalità" anomalo rispetto alla media dei decessi degli scorsi anni: nel periodo dell'emergenza in Trentino sono morte il doppio delle persone rispetto a quanto normalmente atteso, e le morti per covid spiegano solo il 50% dei decessi in più rispetto al normale.