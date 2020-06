Cade dal sentiero in montagna e precipita: morta mamma 40enne

Una turista di 40 anni ha perso la vita dopo essere caduta da un sentiero. Tragedia in montagna, in Valle Aurina, Alto Adige, martedì 23 giugno.

La vittima, originaria del Veneto, si trovava nella provincia bolzanina in villeggiatura con suo marito e i due figli e durante un'escursione verso il lago di Gries ha proseguito da sola.

Quando nel tardo pomeriggio la donna non ha fatto rientro i familiari hanno lanciato l'allarme. Solo in tarda serata la salma è stata avvistata e recuperata dall'elicottero dell'Aiut Alpin in un canalone a circa 2.400 metri di quota. In base a quanto ricostruito la donna sarebbe scivolata e precipitata dal sentiero. È stato purtroppo vano l'intervento dei soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.