Taglia la legna col marito: la catena della motosega la ferisce al collo

Un tranquillo pomeriggio di ottobre, ideale per godersi la casa di montagna e provvedere a qualche lavoretto domestico, tra cui tagliare la legna. La giornata di relax di una coppia di turisti in Val di Fiemme si è tramutata, in pochi secondi, in un incubo. E' ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale S. Chiara di Trento la donna rimasta vittima di un terribile incidete domestico avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 ottobre in uno chalet dell'Alpe Cermis, sopra Cavalese.

I due, residenti nel mantovano, stavano passando un weekend di vacanza nella loro casa in Trentino. Il marito stava manovrando la motosega mentre la donna lo aiutava tenendo fermi i pezzi di legno da tagliare.

Il dramma si è consumato in pochi secondi: sembra che la catena della motosega sia rimata impigliata nel maglione della donna. E' bastato un attimo: la lama l'ha ferita al collo, in un punto molto delicato, vicino all'aorta ed alla vena principale.

Altrettanto fulmineo è stato l'arrivo dei soccorsi, chiamati dal marito. Una corsa contro il tempo per imbarellare la donna e trasportarla in elicotteor in ospedale di Trento, dove è ancora sotto osservazione dei medici, in condizioni gravissime. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Cavalese, per fare luce su quanto accaduto, accertando l'accidentalità della ferita. Ora si attendono notizie dall'ospedale del capoluogo.