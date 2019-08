E' ai domiciliari ma se ne va in giro in centro: arrestato per evasione

I carabinieri del Radiomobile di Trento non ci hanno messo molto ad identificarlo: una vecchia conoscenza, agli arresti domiciliari. Passeggiava tranquillamente nelle vie del centro cittadino. La pattuglia lo ha fermato e, dopo le formalità di rito, lo ha dichiarato in arresto.

Reato: evasione. Il 25enne polacco, arrestati nella giornata di mercoledì 14 agosto, è stato nuovamente accompagnato presso il domicilio dichiarato per la pena detentiva, ma dovrà comparire davanti al giudice con una seconda accusa.

Negli stesi giorni i carabinieri del Radiomobile, in servizio nel centro storico, hanno arrestato un 26enne di nazionalità tunisina sorpreso con hashish e marijuana, già destinatario di provvedimento di espulsione, e denunciato una coppia italiana, lui 26enne trentino e lei 30enne siciliana, per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un controllo domiciliare alcuni carabinieri sono rimasti feriti in una colluttazione con un 31enne tunisino, anch'egli in regime di arresti domiciliari, in via Suffragio.