Coronavirus: i casi in Trentino sono quattro

Non uno ma quattro casi di coronavirus in Trentino: dopo la notizia, diffusa nella serata di lunedì 2 marzo, della signora 83enne di Trento risultata positiva al test il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha dichiarato, nella mattinata di martedì 3 marzo, che ci sarebbero altri tre casi, tutte persone anziane legate alla donna che per prima si è presentata al Pronto Soccorso.

"Sono 4 attualmente i trentini risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di persone anziane, legate sotto l'aspetto sociale, al primo caso. Nessuno versa in gravi condizioni ed è ricoverata solo l'anziana di cui è stata data notizia ieri. La situazione è in evoluzione ma sotto controllo. Ho nuove notizie e ritengo doveroso fare questa comunicazione all'Aula. Alle 15 ci sarà una nuova comunicazione, anche nei confronti degli organi di stampa" ha detto il governatore.

La signora di Trento è ricoverata nell'ospedale S. Chiara, mentre le altre tre persone sono state poste in isolamento domestico, nelle proprie abitazioni. "Non si prevede un loro ingresso in ospedale, perchè la situazione è completamente sotto controllo" ha ribadito Fugatti. Il test è stato eseguito nella notte. La notizia è stata riferita da Fugatti durante un'audizione programmata in Consiglio provinciale proprio sul tema dell'emergenza. Essendo la seduta in diretta streaming la comunicazione è stata subito ripresa da tutti i media.