Coronavirus, contagi stabili: 104 nuovi casi, 18 morti. Posti in terapia intensiva triplicati

"Una piccola luce in fondo al tunnel, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, ma il messaggio è ora più che mai quellodi restare a casa". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento ha commentato i dati sulla pandemia diffusi oggi: i contagi sono ancora i lieve calo, 104 i nuovi casi, registrati nelle ultime 24 ore. I decessi, purtroppo, aumentano ancora con 18 nuove vittime che portano il totale a 120. L'età media dei deceduti è di 88 anni. "Sono i padri e le madri di questo Trentino, persone che hanno dato il loro contributo alla nostra comunità" ha detto il governatore. I contagiati totali sono 2339. Altrettante sono in isolamento fiduciario.

"Anche oggi, pur in un contesto pesante, abbiamo una stabilizzazione della crescita dei contagi - ha detto Fugatti - però mi arrivano quotidianamente foto di gente a passeggio lungo i torrenti, in centro, sulle ciclabili: non pensiamo che la situazione sia risolta, e non c'è nemmeno un orizzonte temporale per dire quando ricomincerà una vita normale".

Negli ospedali prosegue la corsa per essere sempre un passo avanti rispetto all'emergenza: i posti in terapia intensiva sono stati portati a 98, e ad oggi ce ne sono 72 occupati. L'obiettivo è di aumentarli ancora. Prima dell'emergenza ce n'erano 33 tra Trento e Rovereto. C'è poi la grande mobilitazione per produrre mascherine in 10 aziende trentine riconvertite e per effettuare le analisi dei tamponi nei laboratori del sistema di ricerca provinciale (FBK, FEM e Cibio).

"Ringrazio chi si sta muovendo per fare in Trentino le mascherine: ci sono sarte che si muovono auonomanmente, persone rientrate in fabbrica, a loro va il nostro grazie. Puntiamo anche a far crescere il numero dei tamponi, 1.500 al giorno ma anche più, abbiamo fatto squadra con tutte le eccellenze trentine, l'obiettivo è dare maggiori garanzie possibili a chi è in prima linea" ha detto Fugatti. Il Cibio ha "arruolato" cento volontari per analizzare manualmente i tamponi, e si conta di entrare a regime nella prossima settimana.

L'altro fronte è quello dell'economia. "Siamo qui a parlare dei numeri di questa emergenza sanitaria, ma c'è un'altra emergenza: quella economica, sarà la seconda emergenza, ma la nostra volontà è dare risposte al mondo economico - ha assicurato il presidente - ci viene segnalato che nei piccoli negozi, in alcuni luoghi, il prezzo è maggiore rispetto ai supermercati, stiamo lavorando con la Cooperazione, con Sait e Dao per avere più attenzione ai territori"

