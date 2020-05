Coronavirus: 5 decessi e 18 nuovi casi, i guariti superano i contagiati

Si registrano altri 5 decessi per coronavirus in Trentino, due delle nuove vittime erano ospiti di Rsa. I nuovi contagi sono 18 e fra questi vi è un minorenne, 6 casi si registrano nelle case di riposo. I pazienti in terapia intensiva sono 19, a cui si aggiungono 146 persone in altri reparti e 1.096 in isolamento fiduciario a casa.

Questi i dati aggiornati al 1° maggio sulla situazione coronavirus in Trentino, una delle quattro regioni dove ancora il contagio è molto alto, come ha mostrato uno studio della Fondazione Gimbe. Sono complessivamente 4.759 le persone che in Trentino hanno contratto il Coronavirus dall'inizio dell'emergenza di cui 1.294 nelle RSA. Le vittime sono 423. Le persone guarite ad oggi sono 2.416, un numero che da due giorni a questa parte ha superato quello dei casi attualmente positivi (1.261).