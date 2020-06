Covid, famiglia con 11 persone positive: uno di loro è appena tornato da un Paese extraeuropeo

Nessun decesso per covid ed un solo nuovo caso in Trentino, mentre in Alto Adige i nuovi contagi sono 11. Questi i numeri aggiornati a lunedì 22 giugno. In Trentino il nuovo caso è un paziente con sintomi, non minorenne nè ospite di Rsa. Il suo è l'unico tampone positivo sui 498 analizzati nelle ultime 24 ore.

In Alto Adige il virus è stato invece scoperto all'interno di una famiglia, composta da più nuclei familiari: 11 persone, delle quali una è appena rientrata da un Paese extraeuropeo, fa sapere la Provicia autonoma di Bolzano senza rivelare quale fosse il Paese ed aggiungendo che la situazione resta ampiamente sotto controllo. Sono gli unici positivi su 222 tamponi effettuati.

In Alto Adige sono 6 le persone ricoverate per coronavirus, di cui una in rianimazione: si tratta di una cittadina austriaca trasferita dall'ospedale di Innsbruck. Ci sono inoltre 10 persone ospitate come "casi sospetti" presso strutture gestite dall'Azienda sanitaria. Non ci sono altoatesini ricoverai in Austria. In Trentino i ricoveri, da due giorni a questa parte, sono a zero.