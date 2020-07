Quindo giorno di "doppio zero" in Trentino, 1600 i tamponi delle ultime 24 ore

Quinto giorno consecutivo senza decessi e senza nuovi casi positivi da Covid 19 in Trentino. Lo certifica il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fa sapere inoltre che in ospedale si trova ricoverata solo una persona, non in rianimazione. L'unico dato che torna a crescere è quello dei numero dei tamponi effettuati: iernelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 1.605 di cui 443 da Apss e 1.162 dalla Fondazione Mach. Come detto sono tutti negativi.

