Coronavirus: un'altra vittima, 10 contagiati tra cui 7 "nuovi casi"

Sabato 23 maggio in Trentino si registrano 10 contagiati da coronavirus e, purtroppo, un altro decesso. A preoccupare è la crescita, rispetto al totale (che comunque è stabile su numeri molto bassi) dei "nuovi casi": ben 7 nelle ultme 24 ore. Si considerano "nuovi casi" quelli di persone con sitomi (quindi non asintomatiche) manifestati negli ultimi 5 giorni. Questa tipologia è considerata quella che più facilmente può diffondere il contagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dei nuovi contagi uno è curato in Rsa e 6 a domicilio. Tra questi ultimi c'è anche un minorenne. In terapia intensiva sono tuttora ricoverati 4 pazienti, 2 a Rovereto e 2 a Trento, a cui si aggiungono 29 persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 308 in isolamento fiduciario a casa. Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.563 (572 letti da Apss, 619 da Cibio e 372 da Fem). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono stati in totale 5.387, le vittime 460. I guariti sono ad oggi 4.160. Attualmente in Trentino ci sono 895 persone positive.