Blindato il confine Trentino-Lombardia: si può passare per "comprovate necessità", ecco il modulo

Lombardia "blindata" insieme ad altre 14 province italiane. La circolazione delle persone tra la grande "zona rossa" prevista dal secondo decreto del premier Conte ed il resto d'Italia è praticamente interdetta, ma in realtà sono possibili eccezioni.

Il sito del Ministero dell'Interno ha realizzato un'apposita pagina web dalla quale è scaricabile il modulo da compilare per poter passare il confine, ad esempio quello tra Trentino e Lombardia presidiato dalle forze dell'ordine, in caso di "comprovate necessità" di lavoro, salute o di altro genere.

"Gli spostamenti - si legge sul sito istituzionale - potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus".

Sul sito sono disponibili tutte le informazioni che riguardano la mobilità, comprese le regole per i treni,i pullman autostradali e gli aeroporti. Come abbiamo detto è disponibile anche il link dal quale scaricare il modulo. Sarà cura delle forze dell'ordine raccogliere le autocertificazioni in modo da tenere traccia degli spostamenti.