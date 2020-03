Coronavirus: undicesimo caso in Trentino, una signora della Val di Fiemme

Undicesimo caso di coronavirus in Trentino: dopo i tre nuovi casi dichiarati dall'assessore alla Sanità Stefania Segnana nella conferenza stampa di mezzogiorno, venerdì 6 marzo, in serata è stata diffusa la notizia di un nuovo contagio, questa volta in Val di Fiemme. La paziente è una donna anzana che vive da sola.

Si sarebbe presentata in Pronto Soccorso non per sintomi da influenza ma in seguito ad una caduta. I medici, però, sospettando una polmonite hanno eseguito degli accertamenti, tra cui anche il test per il coronavirus. L'esame è risultato positivo. Attualmente si trova all'ospedale di Cavalese, ma sarà presto trasferita al reparto Malattie Infettive di Trento. La ricostruzione degli spostamenti e dei contatti avuti è in corso.