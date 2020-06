Coronavirus, "doppio zero": niente vittime né contagi. Due i ricoverati in ospedale

Dopo la tragica notizia della morte di un anziano per coronavirus all'ospedale S. Chiara di Trento il bollettino di martedì 16 giugno segna un altro "doppio zero" per il Trentino. Nessuna vittima e nessun contagio registrato su 390 tamponi analizzati dall'Azienda sanitaria.

L'anziano deceduto ieri, dopo dieci giorni consecutivi senza vittime, era l'ultimo paziente ricoverato per covid in terapia intensiva. Ad oggi, riferisce l'Apss in una nota, ci sono solo due ricoverati, entrambi nei normali reparti ospedalieri e non in rianimazione.