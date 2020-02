Coronavirus: "isolamento fiduciario" raccomandato a chi torna dalla Cina, bambini compresi

Nessuno stop forzato alle lezioni per i bambini che rientrano dalla Cina, ma un "isolamento fiducirio", per scongiurare il rischio di portare in Trentino il coronavirus. Questa la precisazione della Provincia e dell'Azienda sanitaria dopo la notizia secondo cui il governatore Fugatti, insieme ai colleghi di altre regioni, avrebbe voluto costringere gli studenti cinesi all'esclusione dalle scuole fino a fine epidemia. Un'interpretazione che, sui media e nell'opinione pubblica, ha assunto caratteri discriminatori.

Conte: "Nessuna misura diversa da quelle delle normali infezioni"

Nel comunicato si parla, invece, di "raccomandazione", e di "invito" a seguire come misura precauzionale due settimane di isolamento. Proprio come stanno facendo le cinque persone arrivate dalla Cina nei giorni scorsi: quattro ricercatori universitari, alloggiati nell'ex Hotel Panorama di Sardagna in isolamento, ed una quinta persona, in quarantena in un'abitazione privata.

"L'informativa - spiega una nota della Provincia - ha come oggetto solo la gestione dei rientri dalla Cina e richiama la circolare 3187 del Ministero della Salute (1 febbraio scorso), che fornisce "Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina". Nello specifico, il Dipartimento provinciale alla salute ribadisce che, "in base a quanto stabilito dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 6 del 3 febbraio 2020, l'Azienda sanitaria continuerà a proporre a tutte le persone che rientrano dalla Cina, e tra essi gli studenti, l'isolamento fiduciario delle stesse per quattordici giorni dal rientro in Italia".