Riaprono i negozi per bambini e le cartolerie, mascherina obbligatoria anche in banca

Riaprono i negozi con articoli per bambini e le cartolerie, e la mascherina diventa obbligatoria in tutti gli esercizi commerciali. Queste le due novità in vigore in Trentino a partire da lunedì 20 aprile in base all'ordinanza firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Qui trovate il testo dell'ordinanza in formato pdf: ordinanza Trentino coronavirus 19 aprile

Le mascherine sono state consegnate dalla Protezione Civile provinciale nel corso della settimana scorsa, due per ogni trentino, in una busta chiusa e sanificata. L'operazione si è conclusa nei giorni scorsi e dunque non ci sono più scuse. E' consigliabile utilizzarla sempre quando si esce di casa, anche camminando in strada. L'obbligo, finora limitato ai supermercati ed agli autobus, e riguarda praticamente tutti i luoghi chiusi: tutte le attività commerciali che sono ancora aperte, comprese le edicole. L'obbligo vale anche alle poste ed in banca, luoghi sui quali era stata espressa qualche perplessità visto che è obbligatorio farsi riconoscere.

Possono riaprire anche i negozi di abbigliamento che al loro interno hanno un reparto per bambini. L'apertura sarà limitata, chiaramente, a quel singolo reparto. Nessuna riapertura, però, all'interno dei centro commerciali: troppo rischioso dover gestire la riapertura dell'intera struttura per un solo negozio. I grandi negozi di abbigliamento o di scarpe del Bren Center e del Top Center rimarranno chiusi, anche se hanno uns ettore bambini. Stesso discorso per le cartolerie.

Le librerie, sebbene il decreto Conte dica che possono essere riaperte, in Trentino rimangono chiuse. La spiegazione scientifica della decisione è stata affidata al direttore del Dipartimento Prevenzione Antonio Ferro il quale ha spiegato che la tipologia di attività si presta a maggiori rischi: i clienti sfogliano i libri poi li mettono al loro posto, magari dopo averci starnutito sopra. Per le librerie occorrerà aspettare. A Trento, per ordinanza del sindaco, ripartono da oggi i mercati nei quartieri.