Coronavirus: 318 vittime in Trentino, i guariti sono 798

Ripartono anche in Trentino le attività economche all'aperto, come previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia, attiva dopo Pasquetta. Nel frattempo è stata completata da parte della Protezione Civile, la distribuzione delle mascherine, consegnate a tutti i trentini anche durante le vacanze pasquali. La mascherina, sempre secondo la nuova ordinanza provinciale, da oggi sarà obbligatoria anche su tutti i mezzi pubblici.

Gli ultimi dati: aumentano i guariti

La situazione, aggiornata a maercoledì 16 aprile, vede in Trentino ancora 2.775 persone positive (i casi registrati dall'inizio dell'emergenza sono 3.891). Le vittime del virus sono state, ad oggi, 318. Il numero dei guariti continua ad aumentare; 798, ma questo era un dato più che prevedibile. Rimane molto alta l'attenzione nelle case di riposo, così come nel carcere di Spini, dove però "non c'è nessun focolaio", assicura la Provincia.

Coronavirus ed agricoltura: servono lavoratori

La Coldiretti ha messo a disposizione i propri mezzi e uomini per sanificare le strade: una prima sperimentazione è stata effettuata ad Arco, ma potrà essere estesa anche ad altre zone del Trentino. Dal mondo dell'agricoltura arrivano anche timidi segnali di ripresa: si cercano lavoratori stagionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solidarietà: raccolti 6 milioni e mezzo di euro

I numeri della solidarietà trentina verso l'Azienda sanitaria sono davvero impressionanti. Non solo la cifra totale, ma anche il numero dei donatori: 11mila perosne hanno contribuito a raccogliere, in meno di un mese, sei milioni e mezzo di euro. Ecco come donare.