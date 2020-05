Coronavirus: 32 casi e 3 decessi. In serata novità sulle riaperture

Sono 32 i casi di positività al Coronavirus registrati in Trentino venerdì 15 maggio. Sul totale dei casi solo 3 riguardano persone con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni. Gli altri 29 casi sono stati individuati anche con screening sierologico, fra questi vi sono 24 positivi asintomatici. I decessi, purtroppo, sono 3, tutti relativi a persone che erano ospiti in Rsa, due avvenuti in ospedale. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia sale a 5265, di cui 454 sono deceduti e 3496 guariti, 135 clinicamente con doppio tampone. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva e 611 quelli curati a domicilio. I tamponi effettuati sono stati 2718. Alle 20.30 è attesa una conferenza stampa nella quale, come ha anticipato la Provincia, sarà data comunicazione di alcune novità sul tema riaperture, anche in seguito all'appuntamento con la Conferenza Stato Regioni tenutosi nel tardo pomeriggio. Aggiornamento: riaperture, raggiunta l'intesa con il Governo.

