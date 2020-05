Altre tre vittime del coronavirus in Trentino

Ancora tre decessi per coronavirus in Trentino, e 34 contagi. Dalle analisi emergono 3 nuovi casi, secondo la classificazione del Ministero che tiene conto dei sintomi degli ultimi 5 giorni, ai quali si aggiungono però altri 31 positivi rintracciati attraverso le indagini epidemiologiche. Solamente uno dei nuovi casi riguarda un ospite delle Rsa. Questi i dati aggiornati, foriti dall'Apss domenica 10 maggio, nel primo weekend di allentamento delle restrizioni imposte dall'emergenza.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati effettuati 1978 tamponi, 1191 da parte dell’Azienda sanitaria e 787 dal Cibio. E’ il dato più alto dall'inizio della pandemia che pone la Provincia autonoma di Trento al primo posto in Italia se si considera il rapporto fra popolazione residente e numero di tamponi effettuati. Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva resta basso ma stabile: sono 10, di cui 5 a Trento e 5 a Rovereto.