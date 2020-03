Coronavirus: nessun nuovo decesso. Fugatti: "Chi è qui in villeggiatura torni a casa"

Nessun decesso, fortunatamente, ma i contagi da coronavirus aumentano a dismisura in Trentino: 88 più di ieri, per un totale di 261. Questi i numeri riportati nella conferenza stampa di aggiornamento della Giunta provinciale, insieme alla notizia del raggiungimento della soglia di 10 posti nell'ospedale di Rovereto, dichiarato "Covid Hospital" in questa fase dell'emergenza. Il direttore generale dell'Apss Paolo Bordon ha detto che si andrà verso la riconversione di altre strutture ospedaliere per trovare nuovi posti letto da dedicare ai malati di coronavirus, in particolare a chi ha bisogno della terapia intensiva.

"Questa forte crescita deve portare ad una forte responsabilizzazione da parte di tutta la popolazione trentina. Quello che avviene vicino a noi deve farci riflettere: oggi i necrologi dell'Eco di Bergamo superano le dieci pagine, in provincia di Brescia ci sono 4.000 persone in quarantena. Noi, oggi, fortunatamente non registriamo alcun decesso". Questa la comunicazione del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti alle ore 18.00 di sabato 14 marzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente ha poi descritto la situazione oggi in Trentino: "Nel rispetto di chi lavora nei supermercati andate uno alla volta a fare la spesa: vedere famiglie intere è sbagliato. Ci sono categorie che lavorano in determinati settori che permettono al Trentino di andare avanti. Dobbiamo avere rispetto per queste categorie. Andare in giro in tre in auto non va bene, bisogna limitare al massimo qualsiasi spostamento. Ci sono poi persone non trentine che occupano le seconde case nei luoghi di villeggiatura: sono qui in una forma di irregolarità, di illegalità. Non potrebbero restare qui: sono in villeggiatura, e quindi devono rientrare"