Anche l'elicottero dei Carabinieri per i controlli di Pasquetta

Elicottero dei carabinieri in volo sul Trentino per vigilare dall'alto sul weekend pasquale. Ogni anno il 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano garantisce il servizio con il velivolo dell'Arma: solitamente è utilizzato per controllare eventuali situazioni di congestionamento del traffico; quest'anno, con le strade vuote, i carabinieri si sono concentrati su chi non ha rispettato le norme imposte dal decreto coronavirus.

Non solo controlli anticovid-19: "sono stati intensificati i servizi antidroga - spiega una nota del Comando provinciale del carabinieri - sempre più mirati alle nuove “precauzioni” che consumatori e spacciatori hanno preso per continuare nelle loro compravendite, scegliendo sempre luoghi e orari diversi, anche nelle periferie. I Carabinieri della Stazione di Roverè della Luna, proprio durante uno specifico servizio, hanno sorpreso un 31enne albanese, mentre stava vedendo della cocaina ad un suo coetaneo altoatesino".