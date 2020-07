Contadino 30enne coltiva anche marijuana e la vende in paese: arrestato

Coltivava marijuana nel campo per poi rivenderla da casa sua, nel centro del paese. I carabinieri hanno scoperto un traffico di cannabis a "chilometri zero", gestito da un giovane contadino. Ad attirare l'attenzione dei militari, scrive la Compagnia di Borgo Valsugana, è stato il via-vai di giovani nella centralissima via del borgo, tra l'altro priva di negozi.

Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione di un 30enne, già conosciuto, residente in quella via. I sospetti si sono rivelati fondati: in casa sono stati trovati circa 2 kg di marijuana già essiccata ed 850 euro in contanti. I controlli sono proseguiti nel campo che il giovane, agricoltore, coltiva sulla via per Olle. Lì i militari hanno trovato la "piantagione". Il trentenne è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere della sua condotta di fronte al giudice, con rito direttissimo.