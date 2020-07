Coltivano cannabis in un casolare vuoto: nei guai due minorenni

Coltivatore di cannabis minorenne scoperto dai carabinieri di Trento a Mattarello, frazione a sud della città. La coltivazione è stata scoperta in un casolare privato in via di ristrutturazione. E' stata la proprietaria, che ha scoperto uno strano via-vai nei pressi dell'edificio, a rivolgersi ai militari.

I primi sospetti sono nati quando la donna ha notato un buco nella recinzione della proprietà. Dopo averlo riparato la rete qualcuno ha aperto un nuovo varco in un altro punto. I militari hanno tenuto d'occhio per un po' l'edificio finché non hanno sorpreso due minorenni trentini all'interno.

A quel punto sono entrati in azione, chiaramente con il benestare della proprietaria, ed hanno trovato una piccola coltivazione di cannabis. Per uno dei due minori è scattata solamente la segnalazione al Commissariato del Governo come assuntore, non essendoci prova di spaccio. Al vaglio dei militari c'è però un'ipotesi di reato: quella di invasione di proprietà privata, a carico di entrambi.