Fuga di gas, via Veneto in tilt

Fuga di gas in una casa di via Lorenzoni, perpendicolare che unisce via Veneto e via Matteotti. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 4 aprile, verso le 17.45. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Trento dopo l'allarme lanciato dai residenti. L'odore è stato avvertito nettamente in tutta la via, lasciando supporre una fuga di gas di grande entità.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno svolto un sopralluogo arieggiando i locali, dove si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Pesanti le conseguenze per il traffico: la polizia locale ha chiuso la via, unico accesso a via Matteotti con il conseguente congestionamento del traffico dalla rotonda di San Pio X fino alla confluenza di via Veneto con corso Tre Novembre. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 19.00.