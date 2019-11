Trentino trovato in auto con la coca a Vicenza: "Sono in fuga da un complotto massonico"

"C'è un complotto massonico, in prefettura, io lo so, cambierà il mondo". È la teoria delirante che un 35enne residente a Trento ha raccontato ai poliziotti dopo essere stato fermato verso le 2 della notte tra martedì e mercoledì mentre si trovava in auto con il motore acceso. Gli agenti, vedendolo agitato e tremante, hanno ispezionato l'auto trovando sul sedile un bancomat e delle palline di carta stagnola e cellophane contenenti della sostanza bianca, poi risultata essere mezzo gramma di cocaina.

Il giovane è quindi stato portato in questura dove ha rifiutato la visita medica e ha chiesto di chiamare il suo avvocato. Il legale ha però risposto al telefono solo verso le 3:40 della notte e per il 35enne 'complottista' sono scattati la denuncia e il ritiro della patente, decurtata di 10 punti, come previsto per legge quando sussiste il rifiuto di sottoporsi agli esami per controllare l'assunzione di droga o alcol. Salva invece l'auto, ma solo perché era in leasing.