Operaio trentino schiacciato dal trattore: morto a 41 anni

Claudio Holzer, operaio di origine trentina è morto in un incidente sul lavoro. È accaduto a Dolcedo, provincia di Imperia, dove l'uomo, 41 anni, è rimasto schiacciato sotto al trattore con cui lavorava in un frantoio della zona. Il tragico episodio è avvenuto verso le 6:40 di mercoledì 7 agosto.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il mezzo si sia prima inclinato su un lato e poi ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare l'uomo, purtroppo, non c'è stato modo per tenerlo in vita.

Claudio Holzer, originario di Trento, lavorava per il frantoio Benza. L'uomo lascia la moglie, impiegata nella stessa ditta e un bambino di un anno e mezzo.