Esce per cercare il cane e non torna: trovato senza vita in un dirupo

E' uscito per cercare il cane, e non è più tornato. Si sono concluse nel più drammatico dei modi le ricerche di una persona dispersa sull'Altopiano di Folgaria. I soccorritori, nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, si sono messi sulle tracce di un uomo del 1963 residente in zona.

Alle ricerche hanno partecipato i volontari del Soccorso Alpino degli Altipiani, di Rovereto, Ala, Levico e Riva del Garda, insieme ai colleghi del Veneto, le unità cinofile del Soccorso Alpino Trentino e quelle della Scuola provinciale Cani da Ricerca, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa ed i Carabinieri. Elicottero e droni hanno sorvolato la zona per cercare dall'alto qualche traccia del disperso.

Prima è stata ritrovata l'auto, in località Grimen, vicono a Forte Cherle, poi il cane, vivo. Lì vicino una parete di roccia, a strapiombo. I sospetti purtroppo sono stati confermati quando il corpo è stato avvistato alla base della parete rocciosa. I soccorritori si sono calati con le corde per recuperare la salma. La tragedia ha scosso l'intera comunità di Folgaria.