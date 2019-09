Inseguiti dai carabinieri lasciano l'auto e scappano: per cercarli anche i droni dei Vigili del Fuoco

Una notte di ricerche nei boschi della Val di Cembra, con diverse compagnie di Carabinieri coinvolte ed i droni del Nucleo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento. Questa volta l'obiettivo non era trovare una persona dispersa, ma tre sospetti, fuggiti dopo aver incontrato sulla loro strada una pattuglia.

I fatti risalgono alla notte tra il 10 e l'11 settembre. L'inseguimento è scattato quando i militari della stazione di Cembra, in servizio di pattugliamento notturno, hanno notato un'auto fare un'inversione di marcia alquanto sospetta. La pattuglia ha inseguito l'auto in fuga e quando l'ha raggiunta i tre occupanti hanno aperto le portiere e si sono dati alla fuga nei boschi. L'auto è risultata essere stata rubata a Cles poche settimane fa.

Anche i droni dei Vigili del Fuoco per cercare i ladri

A quel punto i militari cembrani hanno chiamato rinforzi da Cavalese, Albiano, Segonzano e Vigo di Fassa. Sono stati chiamati sul posto anche i Vigili del Fuoco del Nucleo droni per un sorvolo dell'area con le telecamere a visione notturna. Nessuna traccia dei tre fuggitivi, che evidentemente avevano qualcosa da nascondere.

I carabinieri di Cembra pensano che si possa trattare di tre "professionisti" attivi in valle ma anche sul resto del territorio provinciale. L'auto è stata restituita al proprietario, ma alcuni dettagli serviranno ad integrare il quadro delle indagini, per ora a carico di ignoti, volte a prevenire il fenomeno dei furti in casa nelle valli.

Non più tardi di due settimane fa si sono concluse, con l'arresto di tre persone in Trentino ed in Sicilia, le indagini su una serie di furti messi a segno nella valle. L'operazione era nata proprio in seguito ad un folle inseguimento sulle strade della Val di Cembra.