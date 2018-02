Carega, recuperati due giovani in ipotermia: indossavano vestiti leggeri

Non si fermano gli interventi del Soccorso Alpino nel gruppo del Caregga,, al confine tra Trentino e Veneto, nelle Piccole Dolomiti. Questa volta l'elisoccorso ha ecuperato due giovani veronesi nella zona di malga Campobrun. Il tempoestivo intevento dei soccorsi ha scongiurato il peggio: i due 26enni infatti sono stati trovati in avanzato stato di ipotermia. Indossavano vestiti leggeri, secondo quanto hanno raccontato i soccorritori a VeronaSera (clicca qui), assolutamente non adatti al posto ed alla stagione. Si tratta del quinto intervento con elicottero in zona in poco più di due settimane.