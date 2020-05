Precipita con gli sci sulla cima Tosa, era arrivato sul Brenta in bici

Scialpinista recuperato dal Soccorso Alpino nel canalone Neri sulla Tosa. Il 23enne aveva raggiunto le Dolomiti di Brenta in bicicletta, insieme a due compagni, precisa il Soccorso Alpino. Stava perciò rispettando le norme sull'emergenza coronavirus (che nel frattempo sono cambiate), precisazione importante in questo periodo di confusione sulle regole che guideranno la "fase 2" in Trentino. L'ordinanza provinciale concede infatti di praticare sport individuali ma senza usare l'auto, quindi partendo da casa a piedi o in bici.

I tre stavano affrontando il difficile tratto verso la cima Tosa quando il ragazzo è scivolato, precipitando per oltre 150 metri. I compagnni di scalata hanno chiamato il numero d'emergenza, attorno alle 10 del mattino di venerdì 8 maggio. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati sul ferito che si trovava nella parte finale del canalone Neri. Dopo essere stato stabilizzato, lo scialpinista è stato imbarellato e recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.