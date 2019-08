Trento, precipita dalla finestra e fa un volo di 4 metri: 24enne soccorsa

È precipitata per quattro metri dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento. È accaduto a una ragazza di 24 anni nella prima mattinata di martedì, verso le 7:45, in via degli Orti, nel centro storico di Trento. Sul posto sono accorsi il 118, con due ambulanze e un'automedica, e una volante della polizia, per effettuare accertamenti sulla dinamica dell'episodio, che sembra essere stato un incidente.

La ragazza è caduta dalla sua abitazione, al primo piano, facendo un volo di 3-4 metri, ed è poi stata soccorsa dal personale di Trentino Emergenza e trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da far temere per la sua vita. A riferirlo gli agenti, che al momento stanno ascoltando un testimone, il quale sembra aver assistito alla spaventosa caduta, oltre ad alcune ragazze che erano presenti nell'appartamento insieme alla 24enne.