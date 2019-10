Il cane cade in un dirupo e muore, lei per salvarlo scivola: recuperata dall'elicottero

E' scivolata in un dirupo per salvare il suo cane, che purtroppo non ce l'ha fatta. E' accaduto lungo il Sentiero delle Cascate di Tignale, nell'Alto Garda Bresciano, nel tardo pomeriggio di domenica 7 ottobre. La donna, 43enne tedesca, era uscita per un'escursione con i suoi due cani ed un'amica.

Ad un certo punto uno dei due cani è scivolato in un dirupo roccioso. Lei, nel tentativo di trarlo in salvo, lo ha seguito, scivolando a sua volta. L'amica ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, 118 e Soccorso Alpino.

Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, atterrato nella frazione di Piovere. Una squadra del Soccorso Alpino si è calata fino a raggiungere il punto in cui si trovava la donna, che è stata imbarellata ed issata fino al sentiero, quindi portata a spalla fino all'elicottero.

Un gesto nobile, quello della donna, che purtroppo non è valso a salvare la vita al suo amico a quattro zampe, che non ce l'ha fatta. Lei si trova invece ricoverata in ospedale con gravi lesioni e traumi.