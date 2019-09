Boscaiolo viene travolto dagli alberi e rimane incastrato: ferito

Un altro incidente sul lavoro. Un altro boscaiolo ferito. Dopo la morte di Paolo Valenti, 36enne di Bondo deceduto lunedì mentre stava lavorando al taglio del bosco e dopo il grave infortunio di un operaio a Baselga di Pinè nel corso della stessa giornata, nella mattinata di martedì, verso le 9:30, a Mezzana un altro uomo è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze ed elisoccorso, e i vigili del fuoco volontari di Mezzana.

Il boscaiolo stava lavorando nei boschi della frazione di Ortisé quando è stato travolto da un tronco in caduta ed è rimasto incastrato sotto ai rami. I colleghi dell'uomo sono subito intervenuti per liberarlo. Secondo quanto riferito da Trentino Emergenza, al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente.

Sul posto intanto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo d'urgenza all'ospedale di Cles. A causa dell'urto contro l'albero il boscaiolo ha riportato traumi e ferite a una gamba. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha supportato l'atterraggio dell'elicottero del 118.

Ancora un altro ferito nei boschi

Verso le 11 di martedì, a sole due ore dall'infortunio di Mezzana, un cittadino macedone è rimasto ferito a Sporamaggiore sempre a causa di un tronco. L'uomo, afferma Trentino Emergenza, è stato colpito e poi sbalzato via. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi: nell'urto non ha perso conoscenza.