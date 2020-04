Coronavirus: velista trentino bloccato con la famiglia alle Isole Bahamas

Famiglia trentina bloccata alle Bahamas dall'emergenza coronavirus. Il velista trentino Enrico Tettamanti insieme alla moglie, la chef Giulia Azzalli, ed i figli di 1 e 3 anni, non possono fare ritorno in Italia. Anzi, non possono muoversi affatto dal luogo in cui si trovano: l'Exuma National Park.

Hanno scorte alimentari per circa un mese e sono i primi a dire "siamo in uno dei posti più sicuri, e più belli, al mondo". All'Ansa hanno detto di essere, però, in contatto con le autorità italiane per studiare un possibile rientro, lasciando la loro imbarcazione alle Bahamas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La certezza completa non si ha mai - ha detto Tettamanti intervistato dall'Ansa - non vorremmo che un piccolo problema diventasse una grande emergenza da gestire". La famiglia, inoltre, è isolata anche all'interno del Parco: il primo ministro ha infatti bloccato la navigazione in quella zona a tutte le imbarcazioni.