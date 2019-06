Tre biker feriti sulla pista della Paganella

Tre interventi del Soccorso Alpino per altrettanti biker feriti sulla pista Willy Wonka di Andalo, in Paganella. Nel primo caso una ragazza tedesca, classe 1981, è caduta battendo la testa dopo un salto sbagliato verso il fondo della pista. Raggiunta dalle squadre di terra dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e dall’equipe medica fatta sbarcare dall’elicottero, è stata soccorsa ed elitrasportata all’ospedale di Trento. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale Santa Chiara anche i due biker, una ragazza tedesca e un uomo della provincia di Bergamo, infortunatisi sulla stessa pista e per i quali sono intervenute le squadre di terra.