Furti di trattori per un milione di euro, sgominata banda di ladri

E' scattata all'alba di oggi, martedì 2 ottobre, l'operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento, ma che riguarda diverse regioni del Nord Italia, per eseguire misure di custodia cautelare nei confronti di 23 persone.

Si tratta di una banda, composta prevalentemente da persone residenti in campi nomadi, dedita al furto di trattori in aree agricole. Oltre che in Trentino i membri della banda erano attivi in diverse province della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, visto che l'operazione è ancora in corso, le accuse sarebbero di furto, ricettazione ed associazione a delinquere.

Le indagini sono partite da un furto commesso in Trentino circa un anno fa. I malviventi puntavano su trattori di alto valore commerciale. E' stato calcolato che il valore dei mezzi rubati in poco più di un anno di "attività" si aggira attorno al milione di euro.