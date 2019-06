Bimba finisce sul fondo della vasca e rischia di annegare: è grave

Una bimba di sette anni ha rischiato di rimanere annegata. È accaduto domenica 23 giugno nella piscina pubblica di Salorno, Bolzano. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno portato la piccola all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

L'incidente è accaduto nel pomeriggio, quando la bambina, forse a causa di un malore, è finita sul fondo della vasca. Il bagnino e altre persone, non vedendola riemergere, si sono subito tuffati per aiutarla. Sul posto, con l'elicottero di Trentino Emergenza, è accorso un medico, che ha rianimato la piccola sul posto. La bimba è stato poi trasportata a Trento ed è ricoverata nel reparto rianimazione.

Aggiornamento

Dopo aver trascorso la notte in ospedale, lunedì mattina la piccola risulta fuori pericolo e potrebbe lasciare il Santa Chiara già in giornata. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la bambina è caduta accidentalmente nella piscina degli adulti. A soccorrerla per primi un ragazzo del Marocco residente a Cles eil bagnino.