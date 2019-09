Allarme attentato alla Rai di Trento: busta con della polvere sospetta

Busta sospetta alla sede Rai di Trento: ad accorgersene sarebbe stato un impiegato dell'emittente televisiva nazionale all'interno degli uffici in via Perini. L'uomo avrebbe notato della polvere all'interno del pacco.

E' la stessa Rai a darne notizia. "Sono state avviate le procedure previste in questi casi a tutela del personale entrato in contatto con la sostanza. La polvere è stata inviata ad un laboratorio specializzato per essere analizzata". Questo lo stringato messaggio diffuso dopo l'allarme, scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre.

La busta ira è nelle mani dei Carabinieri di Trento, che provvederanno ad analizzarla per fare luce sulla vicenda.