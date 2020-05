Asili nido, l'assessore Segnana ipotizza il 15 giugno: "Dipenderà dal contagio"

Gli asili nido potrebbero riaprire a giugno, parallelamente ai centri estivi. E' quanto ipotizzato dall'assessore provinciale alla Sanità ed alle Politiche Sociali Stefania Segnana durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione coronavirus in Trentino, che lunedì 18 maggio ha visto il econdo giorno senza vittime.

"Per quanto riguarda i centri estivi a livello nazionale la data prevista è quella del 15 giugno - ha detto Segnana - più o meno la stessa data dovrebbe valere per gli asili nido ma stiamo valutando insieme all'Apss eventuali riaperture anticipate, dipende tutto da cme andranno i numeri sul contagio. La riapertura, naturalmente, è legata alla situazione epidemiologica, ma gli ultimi dati ci danno speranza per ripartire e dare una risposta importante a cittadini".

Sempre nella giornata l'assessore Segnana ed il collega all'Istruzione Mirko Bisesti hanon consegnato ai rappresentanti sindacali delle categorie coinvolte le linee di indirizzo per la riapertura di asili nido e centri estivi. “Queste linee di indirizzo si accompagnano ad una responsabilizzazione collettiva: l’adozione delle misure di precauzione sono utili a proteggere i bambini e tutto il personale della scuola, in particolare attraverso il distanziamento, l’uso delle mascherine, l’igiene delle mani, la sorveglianza dei sintomi attraverso la misurazione della temperatura corporea e altre indicazioni utili per riaprire in tranquillità in breve tempo” ha commentato l’assessore Mirko Bisesti.