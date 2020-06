Asili riaperti oggi, ma solo uno è pronto per accogliere i bambini

Asili nido e scuole materne aperti in Trentino dall'8 giugno, ma a riaprire effettivamente è solo l'asilo di Novaledo. La Provincia autonoma di Trento ha dato 10 giorni alle strutture per l'infanzia per adeguarsi alle normative, ed è quindi probabile che la maggior parte dei nidi e delle materne riapriranno tr ail 15 ed il 18 giugno.

Solo l'asilo di Novaledo, in Valsugana, ha aperto i battenti nel primo giorno utile. Alla riapertura erano presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l'assessore all'Istruzione Mirko Bisesti, oltre ad autorità locali e numerosi giornalisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su tutto il territorio provinciale solo una famiglia su tre ha iscritto nuovamente i propri figli ai servizi per l'infanzia nella fascia 0-6 anni, che resteranno aperti fino al 31 luglio. Le famiglie che hanno dato la propria adesione saranno ricontattate per confermare l'iscrizione.