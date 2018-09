Fermati in Val di Non con un etto di cocaina

Aveva con sé oltre 100 grammi di cocaina lo straniero, residente in provincia di Brescia, arrestato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Cles. Quando è stato fermato nel corso di un ordinario posto di controllo alla circolazione stradale istituito in Cles da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, l’uomo, un venticinquenne di origine albanese, era in compagnia di un connazionale, a bordo di una Golf.

I due hanno raccontato di trovarsi in Trentino per trascorrere il fine settimana da amici, persone di cui non hanno però, stranamente, saputo dire molto. La banca dati in uso alle forze di polizia ha rivelato precedenti penali a carico del più giovane. E' stata fatta intervenire un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Trento. Il cane Nabuco ha subito individuatoo un involucro nascosto tra gli indumenti intimi del pregiudicato.

All'interno del cellophane ben 105 grammi di cocaina. Il venticinquennne è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Spini. Il connazionale è stato denunciato a piede libero. L'operazione fornirà dati utili a ricostruire i traffici di stupefacente che passano dal Trentino. Si calcola che una simile quantità di cocaina, immeessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 10.000 euro.