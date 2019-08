Furti in almeno 13 appartamenti: arrestati i 'ladri seriali' che si fingevano venditori

Furti in ameno tredici appartamenti di Bolzano. Con questa accusa due persone sono state arrestate ad Asti grazie alle indagini dei carabinieri altoatesini. A finire in manette un trentenne originario di Asti e un cittadino albanese di 25 anni.

Secondo quanto emerso, i due a partire dal mese di aprile arrivavano nella provincia di Bolzano dal Piemonte con il solo obiettivo di commettere furti nelle case, impossessandosi di gioielli e denaro, per svariate decine di migliaia di euro. Ad essere saccheggiati sono stati appartamenti dei comuni di Appiano, Caldaro, Meltina, Sciaves e Varna.

Come operavano i 'ladri seriali'

Il loro 'modus operandi' prevedeva che uno facesse 'da palo', per accertarsi che non ci fosse nessuno nell'abitazione prescelta per il colpo. Nel caso i proprietari fossero assenti, i due malviventi entravano in casa e rubavano rapidamente gli oggetti di valore. Qualora invece nell'appartamento fosse presente qualcuno, i 'ladri seriali', la cui tecnica era collaudata, non si facevano cogliere di sorpresa: uno dei due si spacciava per venditore di articoli per la casa, esibendo un foglio di una nota marca di contenitori a tenuta stagna.

In un caso specifico inoltre uno dei ladri, sorpreso dalla proprietaria all’interno del suo appartamento, si è addirittura spacciato per un agente delle forze dell’ordine, asserendo, con grande freddezza e lucidità, di essere giunto sul posto per verificare una segnalazione che indicava la presenza di ladri nella zona. I carabinieri sono riusciti a individuare i malviventi grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, oltre che a una meticolosa attività d’indagine con i riscontri di dati e tabulati e immagini ottenute dai sistemi di videosorveglianza di alcune abitazioni.