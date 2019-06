Ubriaco in auto si scaglia contro i vigili: alcol 4 volte oltre il limite

Fermato dalla Polizia Locale alla guida con un livello di alcol nel sangue quattro vole oltre il limite, si è anche scagliato contro i vigili, mandandone uno al Pronto Soccorso. E' accaduto nella zona di Arco, protagonista un quarantenne del luogo. La notizia è riportata dal TGR Rai Trentino.

Oltre alle normali conseguenze previste dal Codice della strada per guida in stato di ebbrezza l'uomo rischia la denuncia per lesioni, co ben più gravi conseguenze giudiziarie.