Paura nella scuola superiore per allarme chimico: l'intervento dei vigili del fuoco

Paura in una scuola superiore dove verso le 12 del 13 giugno il 115 è stato contattato per un allarme chimico. L'episodio è accaduto all'istituto Marconi di Rovereto, dove sono subito accorsi i vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco

Da quanto trapelato, a far scattare l'emergenza sarebbe stato lo sversamento al suolo di un liquido pericoloso. Al momento dell'incidente all'interno della scuola erano presenti alcuni insegnanti e dipendenti, ma nessuno studente. I pompieri di Rovereto sono intervenuti con diversi mezzi per mettere in sicurezza l'istituto. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita, non risulta infatti alcun intervento di Trentino Emergenza presso la scuola superiore.