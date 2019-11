Accoltellato alla gola dal fratello per strada a Borgo Valsugana: trasportato in ospedale

Il fratello maggiore lo ha colpito alla gola con un coltello. È accaduto per strada, in pieno centro, a Borgo Valsugana nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, poco prima delle 17. La vittima, una persona del posto di 53 anni, è stata trasportata al pronto soccorso di Borgo Valsugana per le ferite riportate. Sul posto sono accorse due ambulanze di Trentino Emergenza e i carabinieri di Borgo Valsugana.

Il ferito ha ricevuto un fendente alla gola, ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente: è stato portato all'ospedale in ambulanza, in codice giallo. L'ipotesi, riferiscono i carabinieri di Borgo, potrebbe essere quella di tentato omicidio: le ferite riportate dal 53enne potevano essere fatali.

L'accoltellatore è stato rintracciato nel giro di circa 20 minuti dopo che è stato lanciato l'allarme. Alla base del gesto - affermano i militari, che stanno indagando dall'episodio - si ipotizza un vecchio rancore per questioni familiari. I due fratelli sono italiani residenti nella zona. Al momento l'assalitore si trova in caserma in stato di fermo per essere interrogato.