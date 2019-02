A22: Codacons invita gli automobilisti a chiedere i danni

Il sindacato dei consumatori Codacons è pronto alla class action per il cao s neve sulla A22 del weekend del 2 e 3 febbraio. Sul sito www.codacons.it è stata aperta una paggina appositamente per gli automobilisti che intendono chiedere i danni alla società Autobrennero, morali e materiali.

Le vie legali, spiega però il sindacato, sono solo l'extrema ratio: “Se non saranno accolte le nostre richieste, sarà inevitabile avviare una class action contro Autostrada del Brennero per far ottenere agli automobilisti danneggiati il risarcimento loro spettante” scrive il presidente Carlo Rienzi.

Per quanto riguarda le polemiche degli ultimi giorni, con l'ispezione ministeriale in corso ed il ministro Toninelli che si è scagliato contro la "mangiatoia" della A22, il governatore altoatesino Arno Kompatscher dichiara: “rimpallarsi le responsabilità non porta a risultati concreti. Già questo venerdì ci siederemo attorno ad un tavolo, assieme a Trentino e Tirolo, per capire quali sono i margini di manovra per migliorare la gestione di questo tipo di situazioni, anche se la strada da seguire è sostanzialmente una: potenziare la ferrovia.

"Solo in questo modo - prosegue il governatore - potremmo evitare la grande mole del traffico deviato, sgravando così la A22. Per raggiungere questo risultato, però, occorrono non solo infrastrutture, ma anche misure adeguate, e la prevista gestione pubblica dell’autostrada del Brennero fornisce le migliori garanzie possibili da questo punto di vista”.